Stand: 11.09.2023 09:38 Uhr Ahlbeck: Ortsdurchfahrt für drei Monate gesperrt

Wegen Straßenbauarbeiten wird von heute an die Ortsdurchfahrt in Ahlbeck auf der Insel Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifslwald) gesperrt. Die Sperrung geht voraussichtlich drei Monate lang. Von Bansin kommend zur polnische Grenze und auch in die Gegenrichtung, führt der Verkehr über eine Baustellenampel einspurig über den bereits fertiggestellten Teil des Kreisverkehrs. Aus Usedom kommend wird der Verkehr über die B 110 und B 111 über Mellenthin nach Bansin geleitet.