Stand: 08.02.2024 18:21 Uhr Ahlbeck: Bronzerelief aus Kunsthalle gestohlen

In der Kunsthalle in Ahlbeck ist ein Bronzerelief mit einer Signatur von Günter Grass im Wert von 1.200 Euro gestohlen worden. Wie die Polizei erst jetz mitteilt, hatte ein unbekannter Mann das Bronzerelief mit einer Größe von 24 mal 12 Zentimetern Anfang Januar aus einer Vitrine in Verkaufsraum gestohlen haben. Er wird als etwa 30 bis 50 Jahre beschrieben, ist geschätzt 1,70 bis 1,75 groß und trug zum Tatzeitpunkt einen dunklen Kapuzen-Anorak und schwarz-weiße Turnschuhe sowie eine schwarze, eckige Hornbrille. Hinweise zum Täter und Verbleib des Bronzerelief nimmt die Polizei entgegen.

