Ahlbeck: 16. Strandkorb Weltmeisterschaft beginnt

In Ahlbeck startet am Nachmittag die 16. Strandkorb Weltmeisterschaft. In Zweierteams müssen die Teilnehmer einen etwa 60 Kilogramm schweren Strandkorb über eine 20 Meter lange Strecke über Ostseesand ins Ziel tragen. Der Rekord steht seit Jahren bei 4,91 Sekunden. Am Freutag konnten sich die Teilnehmer bereits für die Finalläufe am Sonntag qualifizieren. Heute startet um 15.30 Uhr die Kinder-Strandkorb-Olympiade. Die Arena ist am Strand neben der Seebrücke aufgebaut. Rund 600 Kubikmeter Sand wurden dafür bewegt und 20 Tonnen Stahl verbaut.

