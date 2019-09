Stand: 25.09.2019 05:06 Uhr

Agrarminister fordert Wald-Hilfen vom Bund

Vor dem nationalen Waldgipfel heute in Berlin hat Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) kritisiert. Klöckner habe ihre Vorschläge nicht ausreichend mit den Ländern abgestimmt, so Backhaus. Ziel aber müsse eine bundesweit einheitliche Strategie zur Zukunft der Wälder sein. Backhaus selbst legte dazu ein Zehn-Punkte-Programm vor.

Große Schäden durch Dürre und Schädlinge

Darin fordert Backhaus unter anderem Soforthilfen vom Bund, um Schäden in den Wäldern beseitigen zu können, die durch Dürre, Stürme und Borkenkäfer verursacht wurden. Allein im landeseigenen Wald Mecklenburg-Vorpommerns mussten 380.000 Festmeter Holz aufgrund von Schäden durch extreme Wetterbedingungen oder Schädlingsbefall außerplanmäßig "geerntet" werden. Außerdem muss laut Backhaus mehr geforscht werden, um herauszufinden, welche Baumarten sich am besten dem sich wandelnden Klima anpassen. Backhaus plädiert auch dafür, die Waldfläche bundesweit auszuweiten, um die biologische Vielfalt erhalten zu können.

Land verfehlt Ziele bei Neubewaldung

Beim Waldgipfel will Klöckner Maßnahmen vorstellen, wie Bäume in Zeiten des Klimawandels besser geschützt werden können. Bislang ist rund ein Drittel der Landfläche in Deutschland bewaldet. In Mecklenburg-Vorpommern sind es 24 Prozent. Das Bundesland verfehlt seit Jahren sein Ziel, jährlich 1.000 Hektar neuen Wald zu schaffen. Der Grund liegt laut Backhaus in stark gestiegenen Bodenpreisen.

