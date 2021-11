Stand: 29.11.2021 18:43 Uhr Afrikanische Schweinepest: Weiterer Verdachtsfall bei Marnitz

In der bei Marnitz (Kreis Ludwigslust-Parchim) wegen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) errichteten Sperrzone ist ein fünftes Wildschwein festgestellt worden, das vermutlich von ASP befallen war. Das Tier wurde tot im Kerngebiet des ersten Ausbruchs der Seuche bei Wildschweinen in MV gefunden. Auch ein toter Frischling sei bei der Überprüfung des Areals entdeckt worden, sagte ein Sprecher des Agrarministeriums in Schwerin. Der Kadaver werde noch untersucht. Bei einer Jagd am 19. November wurde von Treibern zunächst ein toter Frischling entdeckt, bei dem das Virus nachgewiesen wurde. Daraufhin wurden alle 17 Wildschweine getestet, die bei Jagd erlegt worden waren. Drei von ihnen waren ebenfalls befallen. | 29.11.2021 18:42