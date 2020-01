Stand: 08.01.2020 14:34 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rostocker Seehafen: Zwei Männer aus Lkw befreit

Im Rostocker Seehafen hat die Polizei eine illegale Schleusung aufgedeckt. Die Beamten fanden die zwei Männer im Laderaum eines Lkw. Laut Polizei wusste der Fahrer nichts von seinen Mitfahrern. Dienstag Mittag habe er Klopfzeichen gehört und daraufhin die Beamten verständigt. Diese öffneten schließlich den Anhänger und trafen zwei Männer an, die nach eigener Aussage aus Afghanistan stammen. Sie seien seit der Abfahrt in Griechenland schon fast vier Tage unterwegs gewesen. Für die Schleusung hätten sie im Vorfeld mehrere tausend Euro gezahlt.

Ermittlungen zu Hintermännern laufen

Die Polizei hat die beiden Afghanen inzwischen an die nächstgelegene Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber gebracht. Jetzt laufen Ermittlungen zu den Hintermännern. Bereits am vergangenen Wochenende hatte die Bundespolizei insgesamt 19 Personen im Seehafen Rostock und am Hauptbahnhof wegen unerlaubter Einreise festgenommen.

