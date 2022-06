Stand: 23.06.2022 14:13 Uhr Affenpocken-Impfstoff kommt in Kürze nach MV

Mecklenburg-Vorpommern soll in Kürze erstmals Impfstoff gegen Affenpocken erhalten. Innerhalb der kommenden zwei Wochen würden einige hundert Dosen nach Rostock geliefert, sagte der Tropenmediziner Emil Reisinger am Donnerstag am Rande einer Fachkonferenz in Rostock. Er könne landesweit eingesetzt werden und sei zunächst für Verdachtsfälle vorgesehen. Nach einer Infizierung könne eine frühzeitige Impfung den Ausbruch verhindern beziehungsweise den Verlauf verzögern und abmildern. In MV wurde bislang noch kein Fall gemeldet. | 23.06.2022 14:13