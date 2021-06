AfD in MV kürt 23 Kandidaten für die Landesliste Stand: 20.06.2021 18:30 Uhr Die AfD beendet ihren Landeswahltag in Wittenburg am Sonntag mit 23 Listenplätzen. Damit ist die Landesliste kürzer als geplant.

Nach einem abgebrochenen Parteitag im vergangenen Monat mussten die stimmberechtigten Mitglieder die Liste ihrer restlichen Kandidaten zur Landtagswahl aufstellen. Insgesamt ist die AfD Mecklenburg-Vorpommern bis zu Listenplatz 23 gekommen, 10 Kandidaten wurden bereits vor einem Monat in Kemnitz festgelegt. Damit könnte die Partei - sofern sie wie in Umfragen vorausgesagt um die 17 Prozent der Stimmen bei der Landtagswahl bekommt - zumindest für jeden Platz im Landtag einen Abgeordneten aufbieten. Die Zahl der anwesenden Mitglieder beim Parteitag hatte sich am Sonntag halbiert - statt wie am Sonnabend 200 waren nur noch 100 AfD-Parteimitglieder im Alpin-Center in Wittenburg dabei.

Schwierige Kandidatenkür

Zunächst war es der Partei bei der Zusammenkunft in Kemnitz bei Greifswald Mitte Mai nicht gelungen, alle Plätze für die Landesliste zu besetzen. Dieser Parteitag musste aber abgebrochen werden, weil es Streit über die Ausrichtung der AfD unter den Mitgliedern gab. Bei der Fortsetzung an diesem Wochenende gab es in Wittenburg keine Probleme, die Mitglieder sprachen von einer guten Stimmung in der Skihalle. Allerdings ist die Landesliste der Partei mit 23 Plätzen kürzer als eigentlich geplant. Mehr Plätze zu wählen sei zeitlich nicht möglich gewesen, sagte ein Sprecher der AfD. Außerdem setze die Partei auf Direktmandate zum Einzug in den Landtag, die haben vor der Landesliste Vorrang.

In seiner Eröffnungsrede hatte Landessprecher Leif-Erik Holm die Mitglieder zunächst auf die Themen im Wahlkampf eingeschworen. Wichtig sind laut Holm vor allem die Unterstützung des Mittelstandes und die Digitalisierung in Mecklenburg-Vorpommern.

AfD holte vor fünf Jahren 20,8 Prozent

Anders als andere Parteien bestimmt die AfD über Personen und Kurs nicht auf Delegiertenparteitagen, sondern in Mitgliederversammlungen. Bei der Landtagswahl 2016 war die AfD mit 18 Abgeordneten in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern eingezogen. Vor fünf Jahren holte die Partei 20,8 Prozent der Stimmen und wurde zweitstärkste Kraft.

