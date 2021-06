AfD in MV hält erneuten Listenparteitag ab Stand: 19.06.2021 13:04 Uhr Die AfD ist in Wittenburg zur Wiederaufnahme ihres Listenparteitags zusammengekommen. Diese war nötig geworden, weil es der Partei vergangenen Monat bei der Wahl in Kemnitz nicht gelungen war, alle Plätze für die Landesliste zu besetzen.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Grund für die Fortsetzung waren Verzögerungen im Ablauf des vergangenen Parteitages. Die AfD hatte es seinerzeit nicht geschafft, die Liste komplett zu besetzen. Bislang sind nur zehn Kandidaten gewählt. Für die Teilnahme an der Landtagswahl am 26. September muss die Liste drei Monate zuvor fertiggestellt sein. Die 183 Teilnehmer im Ski-Alpin-Zentrum in Wittenburg sollen nun über die Listenplätze elf bis 20 abstimmen.

In seiner Eröffnungsrede schwor Landessprecher Leif-Erik Holm die Delegierten zunächst auf die Themen im Wahlkampf ein. Wichtig sind laut Holm die Unterstützung des Mittelstandes und die Digitalisierung in Mecklenburg-Vorpommern.

AfD holte vor fünf Jahren 20,8 Prozent

Anders als andere Parteien bestimmt die AfD über Personen und Kurs nicht auf Delegiertenparteitagen, sondern in Mitgliederversammlungen. Bei der Landtagswahl 2016 zog die AfD mit 18 Abgeordneten in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Sollte es bei den zehn gewählten Kandidaten bleiben, könnte sie bei einem ähnlich Wahlergebnis Plätze möglicherweise nicht besetzen. Vor fünf Jahren holte die Partei 20,8 Prozent der Stimmen und wurde zweitstärkste Kraft.

