AfD bestimmt ihre Bundestags- und Landtagskandidaten Stand: 14.05.2021 19:10 Uhr Der Landesverband der AfD Mecklenburg-Vorpommerns will an diesem Wochenende in Kemnitz bei Greifswald seine Spitzenkandidaten für die Bundestags- und die Landtagswahl wählen.

Die Mitglieder der AfD in Mecklenburg-Vorpommern wollen bei einer Landeswahlversammlung in Kemnitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) den Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl aufstellen. Der Landesvorsitzende Leif-Erik Holm will erneut MV-Spitzenkandidat seiner Partei werden. Offen ist, ob sich noch Gegenkandidaten in Stellung bringen, denn seit Längerem schwelt im Nordosten ein Richtungsstreit in der AfD. Als Gastredner der Versammlung hat sich der Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Alexander Gauland, angekündigt.

2016 noch zweitstärkste Kraft in MV

Entschieden werden soll auch, wer die Partei in die Landtagswahl führt, die wie die Bundestagswahl am 26. September stattfindet. Der Landtags-Fraktionsvorsitzende Nikolaus Kramer hat bereits seinen Hut in den Ring geworfen. Bei der Bundestagswahl 2017 erreichte die AfD im Nordosten 18,6 Prozent und lag damit sechs Prozentpunkte über dem Bundesresultat. Bei der Landtagswahl 2016 in Mecklenburg-Vorpommern wurde die AfD mit 20,8 Prozent zunächst zweitstärkste Kraft hinter der SPD und zog erstmals in den Schweriner Landtag ein. Im Laufe der Legislaturperiode spaltete sich allerdings die Landtagsfraktion; mehrere Mitglieder traten zur CDU über.

Zwei Demos am Rande des Parteitags

Die AfD wollte ihren Parteitag ursprünglich im März in Neubrandenburg abhalten. Die Stadtverwaltung untersagte allerdings aufgrund der Corona-Regeln eine Veranstaltung mit mehr als 400 Teilnehmern. Nach eigenen Angaben hat die AfD rund 800 Mitglieder in Mecklenburg-Vorpommern. Bei den Behörden sind zwei Demonstrationen am Rande der AfD-Versammlung angemeldet worden. Demnach sind eine Fahrrad-Demonstration mit 200 Teilnehmern sowie eine Mahnwache mit 100 Teilnehmern geplant.

