AfD: Weber verliert Machtkampf um Direktkandidatur Stand: 10.07.2021 19:26 Uhr Der umstrittene AfD-Politiker Ralph Weber hat den Kampf um seine Direktkandidatur im Wahlkreis 30 (Vorpommern-Greifswald III) für die Landtagswahl im September in Mecklenburg-Vorpommern verloren.

Wie Fraktionschef Nikolaus Kramer dem NDR in Mecklenburg-Vorpommern am Samstagabend bestätigte, hatte der Kreisverband über den Landtagsdirektkandidaten für Usedom neu abstimmen lassen. Dabei habe sich Herausforderer Stephan Reuken mit 30 zu 28 Stimmen gegen Weber durchgesetzt. Zuvor war Weber nicht auf die Landesliste gewählt worden. Er kann nun nicht für die AfD in den Landtag einziehen.

