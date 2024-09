AfD-Verbot: Bundestagsabgeordnete aus MV unterstützt neuen Vorstoß Stand: 30.09.2024 17:21 Uhr Bundestagsabgeordnete aus unterschiedlichen Fraktionen wollen in der nächsten Woche einen Antrag auf ein AfD-Verbotsverfahren einbringen. Zu den Unterzeichnern gehört auch die Stralsunder Grünen-Bundestagsabgeordnete Claudia Müller.

von Stefan Ludmann

Es ist ein neuer Vorstoß in einer langen Debatte. Nach dem Willen der Abgeordneten soll das zuständige Bundesverfassungsgericht die AfD verbieten oder - wenn die Richter das ablehnen - die AfD von der staatlichen Parteienfinanzierung ausschließen. Zur Begründung heißt es in dem Antragsentwurf, die AfD wende sich gegen den Kern des Grundgesetzes, gegen die Würde des Menschen und das Demokratieprinzip. Beispielsweise spreche die AfD Migranten mit deutschem Pass eine Staatsbürgerschaft ab. Deutsche mit Migrationshintergrund seien für die Partei keine "vollwertigen Deutschen".

Viel Zustimmung, aber auch Bedenken

Mindestens 37 Abgeordnete sind für einen fraktionsübergreifenden Antrag nötig. Die Zahl werde mehr als erreicht, sagte die Stralsunder Grünen-Bundestagsabgeordnete Müller. Sie unterstützt den Antrag. Er soll in der kommenden Woche im Bundestag beraten werden. Müllers SPD-Bundestagskollege aus Wismar, Frank Junge, hat Bedenken. Er sei zwar auch für ein AfD-Verbot, aber bei dem Antrag müsse "Sorgfalt vor Schnelligkeit gehen". Junge hofft auf eine weitere Materialsammlung der Verfassungsschutzämter und neue Entscheidungen der Gerichte. Auch der Greifswalder SPD-Abgeordnete Erik von Malottki sagte, er werde nicht unterschreiben. Wenig begeistert ist auch der Rostocker Linken-Bundestagsabgeordnete Dietmar Bartsch. Der Antrag sei nur Wasser auf die Mühlen der AfD, sagte Bartsch.

Der AfD-Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Leif-Erik Holm sieht keine Chance für den Antrag: "Das ist ein absurdes Theater ohne jegliche Erfolgsaussicht", erklärte er. Man schütze die Demokratie nicht, indem man den Wettbewerb der Meinungen verbiete. "Das Vorhaben zeige die wahre Gesinnung manch selbsternannter 'Demokraten', die Demokratie nur gut finden, wenn alle ihrer Meinung sind", so Holm.

Auch Vorgang in Thüringen Anlass für Antrag

Der Linken-Landtagsabgeordnete Michael Noetzel erklärte dagegen mit Blick auf den Eklat im Thüringischen Landtag, die Vorgänge dort seien "selbst die besten Argumente, um die letzten Kritiker eines Parteiverbots umzustimmen". Im Erfurter Landtag hatte der von der AfD gestellte Alterspräsident Jürgen Treutler in der vergangenen Woche Anträge oder Wortmeldungen anderer Fraktionen unterbunden, um die Wahl des AfD-Kandidaten für das Amt des Landtagspräsidenten durchzusetzen. Die Sitzung endete im Chaos. Das Landesverfassungsgericht in Weimar griff auf Antrag der CDU-Fraktion ein und verpflichtete Treutler zur Korrektur. Aus Sicht von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat der Vorgang gezeigt, dass die AfD keine Partei ist, die Verantwortung tragen sollte. Das, was in Thüringen passiert sei, "ist nur der Anfang", sagte Schwesig. Eine AfD in Regierungsverantwortung führe ins Chaos. Das müssten alle die wissen, die meinten, die AfD solle doch einmal in Verantwortung kommen.

