AfD: Klimaschutz durch Kernenergie Stand: 26.07.2021 15:57 Uhr Zwei Monate vor der Landtagswahl hat die AfD in Mecklenburg-Vorpommern ihr Wahlprogramm vorgestellt. Anders als bei der letzten Wahl setzt sie Migration nicht mehr als Kernthema.

Die AfD Mecklenburg-Vorpommerns hat zwei Monate vor der Landtagswahl am 26. September ihr Wahlprogramm vorgelegt. Sie will vor allem die Wirtschaft ankurbeln und Unternehmen steuerlich entlasten. In ihrem Programm, das Landesparteichef Leif-Erik Holm und Spitzenkandidat Nikolaus Kramer am Montag vorstellten, verspricht die Partei, Familien zu stärken und die Geburtenrate zu steigern - unter anderem mit einem Babybegrüßungsgeld von 5.000 Euro. Beim Thema Klimawandel bleibt die AfD skeptisch, ob dieser von den Menschen gemacht ist, und setzt für den Klimaschutz auf Kernenergie und Aufforstung. Der Ausbau der Windkraft soll gestoppt, stattdessen Kohle- und Gaskraftwerke weiterhin betrieben werden. Mit einer "Grenz- und Rückführungspolizei" will die AfD außerdem illegale Migration entgegenwirken.

AfD will Änderungen beim Verfassungsschutz

Wenn es nach der AfD geht, soll der Verfassungsschutz, der die AfD in einigen Ländern als rechtsextremistischen Verdachtsfall führt, reformiert und das Waffenrecht liberalisiert werden. Bei jüngsten Meinungsumfragen lag die AfD bei 16 Prozent. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren hatte sie 20,8 Prozent der Stimmen erreicht und war zunächst als zweitstärkste Fraktion in den Landtag eingezogen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 26.07.2021 | 16:00 Uhr