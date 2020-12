AfD Co-Vorsitzender Brauer muss parteiintern Niederlage einstecken Stand: 07.12.2020 15:55 Uhr Der Co-Vorsitzende der Landes-AfD, Hagen Brauer, ist bei dem Versuch, die Direktkandidatur seiner Partei für den Wahlkreis Schwerin I zu gewinnen, gescheitert.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Die Abstimmungsniederlage des Landesvorsitzenden gilt als ungewöhnlich. Der Wahl-Schweriner Brauer verlor gegen den 32-jährigen Kreisvorsitzenden Martin Schmidt, einen Mitarbeiter der Landtagsfraktion. Allerdings waren nach Angaben aus AfD-Kreisen insgesamt sieben Wahlgänge notwendig. Erst dann holte Schmidt mit 20 zu 16 Stimmen die Mehrheit für sich und damit die Direkt-Kandidatur. Er tritt bei der Landtagswahl im kommenden Jahr gegen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) an. Der Wahlkreis in der Landeshauptstadt gilt als Hochburg der Sozialdemokraten. Bei der vergangenen Wahl holte ihn der damalige Ministerpräsident Erwin Sellering mit 47,7 Prozent der Stimmen - es war landesweit das beste Erst-Stimmenergebnis für die SPD.

Federau will AfD Mandat für Wahlkreis Schwerin II holen

Die Kreis-AfD erwähnt die Niederlage ihres Co-Landesvorsitzenden Brauer mit keinem Wort. In der Pressemitteilung zu der Wahl ist von Brauers Niederlage keine Rede - offenbar fehlt der von der Partei eingeforderte "Mut zur Wahrheit". Im zweiten Schweriner Wahlkreis will die Rechtsaußenfrau Petra Federau das Mandat für die AfD holen - Federau war vor vier Jahren wegen ihrer Verbindungen zu einem Escort-Service im arabischen Raum in die Kritik geraten. Zuvor und auch danach fiel sie immer wieder durch nationalistische Töne auf - Federau setzte sich ohne Gegenkandidatur im ersten Wahlgang durch.

Weber und Kramer kämpfen um Spitzenkandidatur

Ihre Landesliste will die AfD wahrscheinlich Ende Januar bestimmen. Bei der Frage der Spitzenkandidatur läuft es offenbar auf einen Zweikampf zwischen dem Fraktionsvorsitzenden Nikolaus Kramer und seinem Parlamentarischen Geschäftsführer Ralph Weber hinaus.

