Stand: 11.12.2020 11:04 Uhr Adventsshopping in MV: 1.800 Verstöße gegen Corona-Auflagen

Bei verstärkten Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln hat die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern am Sonnabend mehr als 1.800 Verstöße festgestellt. Die Beamten achteten insbesondere auf Abstandsregeln und Maskenpflicht. In Schwerin, Rostock, Greifswald, Neubrandenburg, Waren und Stralsund waren demnach viele Menschen für den Weihnachtseinkauf unterwegs, die meisten kamen mit einer mündlichen Verwarnung davon und zeigten sich verständnisvoll. | 13.12.2020 13:15