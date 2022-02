Abstimmung über Namen für Eisbär-Zwillinge im Rostocker Zoo Stand: 17.02.2022 12:38 Uhr Die Eisbärenzwillinge, die Mitte November im Rostocker Zoo geboren wurden, haben noch keine Namen. Aus vielen Vorschlägen stehen nun vier Namen in einer Online-Abstimmung zur Wahl.

Die Wahl sei nicht einfach gewesen, heißt es vom Zoo Rostock: Aus insgesamt 6.260 Vorschlägen mit 2.020 verschiedenen Namen haben sich Tierpflegerinnen und Tierpfleger des Polariums auf vier Favoriten geeinigt. Gesucht werden Namen für die Eisbär-Zwillingsmädchen, die am 14. November 2021 im Zoo Rostock zur Welt kamen. Zur Auswahl stehen Kaja, Skadi, Juna und Ylva. Bis zum 28. Februar kann auf der Homepage des Rostocker Zoos abgestimmt werden.

Ende März auf der Außenanlage zu sehen

"Das rege Interesse aus der ganzen Welt hat uns sehr bewegt und glücklich gemacht", betonte Zoodirektorin Antje Angeli angesichts der Vielzahl an Namensvorschlägen. Die jungen Polarbären würden kräftig an Gewicht zulegen. Einem baldigen Ausflug auf die Außenanlage Anfang März stünde aktuell nichts im Wege.

Lange Eisbären-Geschichte im Zoo Rostock

Seit 1956 leben Eisbären im Rostocker Zoo. Am 17. Dezember 1963 kam im Zoo zum ersten Mal Nachwuchs auf die Welt - so wie jetzt war es damals ein Zwillingspärchen. Insgesamt sind bislang 35 Eisbärenjungtiere im Rostocker Zoo aufgewachsen, eines von ihnen wurde per Hand aufgezogen. Der Zoo Rostock führt das Internationale Eisbärenzuchtbuch und unterstützt als offizielles Arctic Ambassador Center seit mehreren Jahren Polar Bears International (PBI), eine Artenschutzorganisation, die sich dem Schutz der Eisbären und dem Erhalt ihres Lebensraumes, der Arktis verschrieben hat. Der Eisbär gilt als gefährdete Art - vor allem der Meer-Eis-Verlust als Folge des Klimawandels ist die größte Bedrohung für ihr Überleben. Weltweit sollen noch 23.000 Tiere in freier Wildbahn leben, in Zoos werden rund 280 Eisbären gehalten.

