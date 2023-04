Abschlussprüfungen mit Zeitbonus: Abitur in MV gestartet Stand: 26.04.2023 17:03 Uhr Mit der schriftlichen Deutsch-Prüfung haben am Mittwoch in Mecklenburg-Vorpommern für 5.140 Schüler die Abiturprüfungen begonnen. Das Bildungsministerium sprach von einem reibungslosen Start.

Die Schulen seien zufrieden, es seien keine Schwierigkeiten gemeldet worden, teilte ein Ministeriumssprecher am Mittwochnachmittag mit. Zuvor hatten die 5.140 Abiturienten im Nordosten den letzten Aufsatz ihrer Schulzeit beim Deutsch-Abitur geschrieben - eines von drei Fächern mit bundesweit einheitlichen Prüfungstagen. Am Freitag folgt Englisch, am Mittwoch kommender Woche dann Mathematik. Die Aufgaben stammen aus einer unter den Bundesländern abgestimmten Auswahl. So sollen die Ergebnisse in diesen Fächern vergleichbarer werden. An den Tagen dazwischen und danach wird in weiteren Fächern geprüft.

Zeit-Bonus wegen Corona-Pandemie

In diesem Jahr haben die Prüflinge für die Bearbeitung ihrer Aufgaben 30 Minuten mehr Zeit als eigentlich vorgesehen. Laut Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) ist die schwierige Gymnasiums-Zeit der jetzigen Abiturienten der Grund für den Bonus. Sie hätten diese unter erheblichen Corona-Einschränkungen durchlaufen müssen. Das Bildungsministerium habe außerdem die Prüfungshinweise für Lehrer vorab präzisiert. Diese hätten so die Möglichkeit gehabt, ihre Schüler gezielter vorzubereiten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 26.04.2023 | 05:30 Uhr