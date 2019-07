Stand: 20.07.2019 10:26 Uhr

Abschied von Polizeiseelsorger Schorlemmer

Mit einem Trauergottesdienst nehmen heute im Greifswalder Dom Familie, Freunde und Bekannte Abschied vom verstorbenen Pfarrer und Polizeiseelsorger Andreas Schorlemmer. Er wird anschließend in seinem Heimatort Groß Kiesow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) beigesetzt.

Gottesdienst und Trauerfeier für alle offen

Nach Angaben seiner Familie kann jeder, der Andreas Schorlemmer gekannt hat, am Gottesdienst und der Beisetzung teilnehmen. Die Predigt im Dom hält Probst Gerd Panknin. Der jüngere Bruder des DDR-Bürgerrechtlers Friedrich Schorlemmer war Anfang Juli nach schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren gestorben.

Maßgeblich für Aufbau der Notfallseelsorge

Vor mehr als 20 Jahren war der Theologe zum Polizei- und Notfallseelsorger des Landes berufen worden. Er engagierte sich maßgeblich für den Aufbau der Krisenintervention und Notfallseelsorge in Mecklenburg Vorpommern. Wie sein Bruder sagte, habe Andreas Schorlemmer die Fähigkeit gehabt, mit großer Einfühlung und Kenntnis mit Menschen auch in schwierigsten Situation umzugehen. Dies galt für die Angehörigen beispielsweise von Unfallopfern genauso wie für die Polizisten, die in ihrem Alltag mit schlimmen Erlebnissen konfrontiert werden.

Auch in der Kultur sehr aktiv

Zudem widmete er sich vielen Kulturprojekten Vorpommern. Leidenschaftlich gern spielte er Theater, war Vorsitzender des Vereins "Kulturfelder" und engagierte sich zuletzt für die mobile und begehbare Altarwand in der Laurentius-Kirche Groß Kiesow. Seine Familie will dieses Projekt, das Andreas Schorlemmer sehr am Herzen lag, in seinem Sinne fortsetzen.

