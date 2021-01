Abiprüfungen werden um zehn Tage verschoben Stand: 21.01.2021 15:44 Uhr Die Abschlussprüfungen an den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern werden um zehn Tage verschoben.

Das teilte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Donnerstag mit. Ursprünglich sollten die Abiturprüfungen am 13. April starten. Nun beginnen die schriftlichen Abi-Prüfungen erst am 23. April mit der ersten bundesweiten Zentralprüfung. Martin kündigte an, dass auch der Notendruck im verbleibenden Schuljahr nochmals reduziert werde. Außerdem sollen die Hinweise zum prüfungsvorbereitenden Unterricht präzisiert werden, damit sich die Schülerinnen und Schüler noch gezielter auf die Inhalte der Prüfungen vorbereiten können. Die Termine für die mündlichen Prüfungen sollen die Schulen mit den Prüflingen individuell absprechen können. Wer sich ausschließlich oder überwiegend im Distanzunterricht auf die Abiturprüfung vorbereiten konnte, wird nach Prüfung des Einzelfalls gegebenenfalls einen Nachteilsausgleich bekommen.

Seit Monaten kein regulärer Unterricht

Aufgrund der Corona-Pandemie findet an den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern seit Monaten kein regulärer Unterricht mehr statt. Die Pflicht, an der Schule präsent zu sein, ist derzeit aufgehoben. Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen dürfen zur Schule kommen, müssen es aber nicht.

Appell von Schülern an Ministerin

Die Schweriner Abiturienten Hermann Köster und Oskar Kaiser hatten einen Appell an Bettina Martin und an Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) gerichtet, der von 200 weiteren Abiturienten von 32 Schulen unterzeichnet wurde. Sie forderten, in diesem Jahr ein Durchschnittsabitur durchzuführen. Aus den sogenannten 36 Semesterleistungen der elften und zwölften Klasse könnte ein Durchschnitt berechnet und als Abiturnote verwendet werden - ganz ohne Prüfungen. Denn den Abiturienten fehlten nicht nur mehr als zwei Monate aktiver Präsentunterricht. Auch bei den Prüfungen selbst könnte es Probleme geben, wenn ganze Jahrgänge zu den Terminen in Quarantäne säßen, weil es in ihren Reihen einen Corona-Fall gab.

