Abgebranntes Flüchtlingsheim: Einwohner wehren sich Stand: 24.10.2022 06:37 Uhr Nach dem Brand einer Flüchtlingsunterkunft in Groß Strömkendorf haben die Einwohner ihr Dorf gegen falsche Darstellungen in einigen Medien in Schutz genommen.

Vier Tage nach der mutmaßlichen Brandstiftung an einer Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine in Groß Strömkendorf sind am Sonntag rund 100 Menschen durch den kleinen Ort bei Wismar gezogen. Mit der Aktion wollten sie sich mit den Geflüchteten solidarisieren und sich gegen die ihrer Meinung nach falsche Darstellung in einigen Medien wehren, wonach Groß Strömkendorf ein "Dorf der Schande" sei. Mit entsprechenden Bannern zogen sie zur Ruine des ehemaligen Hotels, in dem bis zum Brand 14 Geflüchtete und drei Betreuer untergebracht waren.

Ermittlungsergebnisse in dieser Woche erwartet

Die Ursache des Feuers wird noch ermittelt, erste Ergebnisse werden in dieser Woche erwartet. Am Donnerstag hatten Brandermittler Proben aus der Ruine genommen, die in einem Labor untersucht werden sollten. Die Ermittler nehmen bislang Brandstiftung und einen politischen Hintergrund an, der Staatsschutz ermittelt. Wenige Tage vor dem Feuer waren Hakenkreuz-Schmierereien in der Nähe entdeckt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.10.2022 | 19:30 Uhr