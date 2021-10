Ab Sonntag in Schwerin: Testpflicht für Ungeimpfte in Innenbereichen Stand: 03.10.2021 04:31 Uhr In Schwerin gelten von Sonntag (3. Oktober) an verschärfte Corona-Maßnahmen. In Innenbereichen gilt für Ungeimpfte eine Testpflicht. Grund ist, dass die Stadt drei Tage in Folge auf der risikogewichteten Stufenarte des LAGuS "gelb" eingestuft wurde.

Wer in der Landeshauptstadt in Gaststätten, Fitnessstudios, zum Friseur oder in eine Bibliothek will und nicht geimpft ist, muss nun vorher wieder einen Schnelltest machen. Ab Montag sind zwar Herbstferien, trotzdem heißt es für einige Kinder Maske auf. Und zwar für die, die in den kommenden Tagen im Hort betreut werden.

Viele Neuansteckungen

Schwerin war am Freitag den dritten Tag in Folge auf der risikogewichteten Stufenkarte "gelb" eingestuft. Das bedeutet, es herrscht ein niedriges Infektionsgeschehen. Die Hospitalisierungsinzidenz ist zwar weiter sehr gering, allerdings ist die Inzidenz der Neuinfektionen zuletzt stark angestiegen.

