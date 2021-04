Ab Montag: Notbetreuung in Kitas, Einschränkungen an Schulen Stand: 14.04.2021 17:25 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern gibt es vor dem Hintergrund der angespannten Corona-Lage weitere Einschränkungen in Kitas und Schulen. Die Kitas bieten von Montag (19. April) nur noch eine Notbetreuung an. In Schwerin wird dann an Schulen kein Präsenzunterricht mehr stattfinden. Das droht auch in weiteren Landkreisen.

Sollte der landesweite Sieben-Tage-Inzidenzwert auch am heutigen Mittwoch bei mehr als 150 liegen, greift eine Notbetreuung in den Einrichtungen, hatte ein Sprecher des Sozialministeriums am Nachmittag noch vor Veröffentlichung der neuen Zahlen am späten Nachmittag erklärt. Laut dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) kletterte der landesweite Inzidenzwert auf 158,3. Es wurden mit 575 Neuinfektionen so viele Fälle gemeldet wie nie zuvor während der Pandemie. Die Notbetreuung werde dann vom kommenden Montag (19. April) an gelten, so der Sprecher weiter.

Viele Schüler in MV von Montag an im Homeschooling

Auch in den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern wird es eine Abkehr vom Präsenzunterricht hin zum Homeschooling geben. Maßgeblich hierfür sind nach Angaben des Bildungsministeriums ebenfalls die aktuellen Fallzahlen und Inzidenzwerte vom Mittwoch. Dann werde man sehen, in welchen Landkreisen kommende Woche kein Präsenzunterricht mehr stattfinden kann, so ein Sprecher des Ministeriums. Denn ab einer Inzidenz von 150 an einem Mittwoch gilt laut der aktuellen Corona-Verordnung: Der Besuch von Schulen ist für Schüler ab dem folgenden Montag gänzlich untersagt. Es gibt eine Ausnahme: eine Notfallbetreuung für Kinder der Klassenstufen 1 bis 6, unter anderem für Härtefälle, oder wenn mindestens ein Elternteil in einem Bereich der kritischen Infrastruktur arbeitet. Auch Abschlussklassen dürfen weiter in die Schulen.

Schwerin: Schulen von Montag an geschlossen

Ungeachtet dessen hatte der Oberbürgermeister von Schwerin, Rico Badenschier (SPD), bereits gegenüber dem NDR erklärt, dass die Schulen in der Landeshauptstadt von Montag an geschlossen bleiben. Schwerin hat seit Dienstag eine Inzidenz von mehr als 150, am heutigen Mittwoch sogar von 180,9. Auch die Landkreise Ludwigslust-Parchim, und die Mecklenburgische Seenplatte liegen über der 150er-Marke. Der Kreis Vorpommern-Greifswald hat sogar die Marke von 200 gerissen.

Viele Kreise wollen am Donnerstag Entscheidung bekannt geben

Wenn die Zahlen weiter steigen, könnten auch die Kreise Nordwestmecklenburg, der Landkreis Rostock und möglicherweise auch die Stadt Rostock bald eine Inzidenz von über 150 haben - nur der Kreis Vorpommern-Rügen dürfte diese Marke so schnell nicht erreichen, da lag die Inzidenz am Mittwoch bei 96,1, also noch unter 100. Die meisten Kreise wollen am morgigen Donnerstag offiziell bekannt geben, welche Regelungen für die Schulen von Montag an gelten.

