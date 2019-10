Stand: 08.10.2019 10:35 Uhr

Ab Dezember neue Bahnlinie Rostock-Dresden

Die Deutsche Bahn (DB) startet ihre neue Fernverkehrslinie Rostock-Berlin-Dresden am 8. Dezember. Für Mecklenburg-Vorpommern ist es laut Konzern die erste neue Fernverkehrslinie seit 18 Jahren.

Zunächst zehn, später 16 Fahrten pro Tag

Die neue Fernverkehrsverbindung soll anfangs mit zehn Fahrten täglich an den Start gehen, so DB-Vorstand Berthold Huber am Dienstagmorgen in Berlin. Von März gibt es zwischen 6 und 22 Uhr einen Zwei-Stunden-Takt mit 16 Fahrten täglich. Damit verdoppelt sich das bestehende Angebot.

Von Rostock nach Berlin in zwei Stunden

Mit dem Ausbau der Kapazitäten sollen auch die Reisezeiten verkürzt werden. Aktuell wird von einer Fahrzeit zwischen Berlin und Rostock von zwei Stunden ausgegangen. Sechs Orte erhalten einen regelmäßigen zweistündlichen Fernverkehrsanschluss. Dazu gehören auch Neustrelitz und Waren (Müritz). Im Mai kommen Warnemünde und der Berliner Flughafen Schönefeld hinzu.

Neuwertige Züge aus Österreich

Die Bahn setzt auf der neuen Linie moderne Züge mit WLAN und Bordgastronomie ein. Die 17 gebrauchten Doppelstockzüge werden im Dezember von der österreichischen Westbahn übernommen. Sie gelten laut Deutscher Bahn als neuwertig und bestehen aus vier beziehungsweise sechs Wagen mit 300 beziehungsweise 500 Sitzplätzen sowie Stellplätzen für Fahrräder. Bis die neuen Züge im März einsatzbereit sind, sollten zunächst IC-Züge der ersten Generation die Strecke bedienen. Zwischen Berlin und Rostock fahren derzeit zweistündlich Regionalzüge, die auch weiter verkehren sollen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 08.10.2019 | 10:00 Uhr