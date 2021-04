"AIDAsol" testet Landstromanlage in Warnemünde Stand: 24.04.2021 09:16 Uhr Am Passagierkai in Rostock-Warnemünde soll am heutigen Sonnabend nach langer Zeit wieder ein Kreuzfahrtschiff festmachen. Die "AIDAsol" wird im Ostseebad erwartet. Gäste hat sie allerdings nicht an Bord.

Die "AIDAsol" wird in Warnemünde die Landstromanlage testen und dazu bis zum 1. Mai im Seebad liegen. Die Liegeplätze P7 und P8 wurden bereits im vergangenen Jahr mit der Möglichkeit versehen, Schiffe von Land aus mit Strom zu versorgen. Dadurch muss der Schiffsdiesel nicht wie bisher permanent laufen und die Luftverschmutzung im Ostseebad wird geringer.

19 Millionen Euro in Landstromanlage investiert

2020 konnte die Anlage wegen der Pandemie-Bedingungen nicht getestet werden, das wird nun nachgeholt. 2018 hatten die Stadt Rostock, das Land, der Hafenbetreiber Rostock Port und das Unternehmen AIDA Cruises eine Partnerschaft zum Bau der Landstromanlage verabredet. Seitdem wurden in Warnemünde 19 Millionen Euro in die Technik investiert. Wenn die Testphase gut verläuft, können künftig jeweils zwei am Passagierkai liegende Schiffe mit Strom versorgt werden.

