A24 nach Unfall stundenlang gesperrt Stand: 16.09.2021 13:20 Uhr Auf der A24 zwischen Wittenburg und Zarrentin ist es aufgrund eines Unfalls zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Drei Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 24 zwischen Wittenburg und Zarrentin sind drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Ein Post-Lkw war am Vormittag aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelleitplanke geprallt. An der Unglücksstelle verloren zwei Pkw-Fahrer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Einer von Ihnen überschlug sich mit seinem Auto. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer musste schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Sperrung Richtung Hamburg

Durch den Unfall kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Fahrbahn Richtung Hamburg war zwischen Wittenburg und Zarrentin gesperrt, in Richtung Berlin wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Wegen der Bergung der Fahrzeuge und Trümmerteile wrude die Sperrung erst am frühen Nachmittag wieder aufgehoben, hieß es von der Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 16.09.2021 | 13:00 Uhr