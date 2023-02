A24 nach Unfall mit Gefahrgut-Lkw voll gesperrt Stand: 23.02.2023 14:03 Uhr Ein Gefahrgut-Lkw ist am Donnerstag auf der A24 zwischen Suckow und Neustadt-Glewe in die Leitplanke geschleudert. Gas strömte aus. Einsatzkräfte sind vor Ort.

Aus dem Gefahrgut-Lkw läuft Kohlenstoffdioxid in Form von Gas aus - das ist minus 72 Grad kalt. Dadurch ergibt sich für die Einsatzkräfte eine schwierige Lage. Zum einen müssen sie mit Atemschutzgeräten arbeiten, weil Erstickungsgefahr droht, zum anderen gibt es wegen der extremen Kälte aber auch die Gefahr von Erfrierungen.

A24 in beide Fahrtrichtungen wohl bis zum Abend gesperrt

Die A24 ist derzeit in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten werden wahrscheinlich bis in den Abend hinein dauern. Der Fahrer war mit seinem Lkw zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, lenkte dann nach ersten Erkenntnissen der Polizei wohl gegen und fuhr in die Mittelleitplanke gefahren. Der Fahrer blieb unverletzt. Nähere Angaben zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.02.2023 | 15:00 Uhr