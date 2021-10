Stand: 03.10.2021 19:37 Uhr A24 bei Wöbbelin: Mehr als 30 Staubsauger-Roboter von Lkw gestohlen

Die Polizei in Westmecklenburg fahndet nach einer ganzen Serie neuer Roboter-Staubsauger. Laut Polizei stahlen Unbekannte mehr als 30 solcher Geräte von einem Lastwagen, der auf einem Rastplatz an der A24 bei Wöbbelin (Kreis Ludwigslust-Parchim) geparkt war. Die Diebe schnitten die Abdeckungen des Lkws auf und räumten die Ladung aus. Der Lkw-Fahrer habe den Vorfall nicht bemerkt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall. | 03.10.2021 19:37

