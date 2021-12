A24 bei Neustadt-Glewe nach Lkw-Unfall voll gesperrt Stand: 16.12.2021 05:10 Uhr Die Autobahn 24 ist derzeit wegen Bergungsarbeiten bei Neustadt-Glewe voll gesperrt. Am Mittwochabend war ein Lkw mit einem Schilderwagen der Autobahnmeisterei kollidiert. Die Unfallursache ist noch unklar.

Nach einem Unfall ist die A24 zwischen Neustadt-Glewe und Kreuz Schwerin in beiden Richtungen gesperrt. Ein Lkw-Fahrer war am späten Mittwochabend aus bisher ungeklärter Ursache auf einen Schilderwagen der Autobahnmeisterei aufgefahren, der auf der rechten Fahrspur stand. Der Lkw kam in der Mittelleitplanke zum Stehen. Ein weiteres Fahrzeug wurde nach rechts in die Leitplanke geschoben. Der 62-jährige Lkw-Fahrer musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte.

Vollsperrung bis in den Morgen

Durch den Unfall lief Treibstoff aus, der in die umliegende Erde gelangte. Diese muss nun ausgehoben und ausgewechselt werden. Die Autobahn bleibt voraussichtlich bis in die Morgenstunden in beiden Richtungen voll gesperrt. Den Sachschaden schätzt die Polizei vorerst auf rund 400.000 Euro.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Mecklenburg-Vorpommern Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in Mecklenburg-Vorpommern. mehr Hintergrund: Die Retter am Unfallort Feuerwehr und Notärzte sind immer in Bereitschaft, falls irgendwo im Norden ein Unfall passiert. Wie gehen die Retter vor? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 16.12.2021 | 05:00 Uhr