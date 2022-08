A24: Zwischen Zarrentin und Wittenburg wird neu asphaltiert Stand: 09.08.2022 13:39 Uhr Die Bauarbeiten auf der A24 Hamburg-Berlin gehen weiter. Am kommenden Montag (15. August) beginnen zwischen den Anschlussstellen Zarrentin und Wittenburg (Kreis Ludwigslust-Parchim) die Vorarbeiten für die Erneuerung des Asphalts. Im Frühjahr 2023 erfolgt die Sanierung der Fahrbahn in Richtung Berlin.

Erst vor wenigen Wochen waren die Sanierungsarbeiten zwischen Schwerin Süd und Neustadt-Glewe abgeschlossen worden. Nun wird die Fahrbahndecke auch weiter westlich erneuert. Wie die Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag mitteilte, wird zunächst die Fahrbahn in Richtung Hamburg auf einem knapp 7,5 Kilometer langen Abschnitt zwischen Zarrentin und Wittenburg saniert.

A24-Gegenfahrbahn nach Berlin wird 2023 erneuert

Die Arbeiten sollen laut Plan Ende November abgeschlossen sein. Im Frühjahr 2023 folgt dann an gleicher Stelle die Sanierung der Gegenfahrbahn in Richtung Berlin. Für die Zeit der Bauarbeiten wird der gesamte Verkehr über die jeweils nicht betroffene Fahrbahn geführt. In jede Richtung gibt es dann zwei schmalere Fahrstreifen. Die Vorbereitungsarbeiten sollen Ende August abgeschlossen sein. Mit Behinderungen, insbesondere während der Einrichtung der Baustellen-Verkehrsführung, sei zu rechnen, hieß es von der Autobahn GmbH.

Auch Straßenentwässerung wird erneuert

Im Zuge der Bauarbeiten sollen auch die Zugänge zu den Notrufsäulen sowie die Straßenentwässerung erneuert werden. Die Anschlussstellen Zarrentin und Wittenburg selbst sollen aber nicht saniert werden. Der Auftrag hat laut Autobahn GmbH ein Gesamtvolumen von 12,5 Millionen Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 09.08.2022 | 14:00 Uhr