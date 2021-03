Stand: 05.03.2021 13:55 Uhr 3.000 Polizisten sollen gegen Corona geimpft werden

Das Innenministerium in Schwerin bereitet die Impfung von rund 3.000 Polizisten vor, die als Streifen- und Kripo-Beamte sowie Bereitschafts- und Wasserschutzpolizisten viel Kontakt mit Menschen haben. Auch Mitarbeiter des polizeiärztlichen Dienstes gehören in die Prioritätsgruppe 2, für welche die Landesregierung den AstraZeneca-Impfstoff gegen Covid-19 freigegeben hat. Wie das Innenministerium mitteilt, sollen zunächst die örtlichen Polizeidienststellen den regionalen Impfzentren den Bedarf an Impfdosen melden. Dann würden gemeinsam die Termine der polizeilichen Impfkampagne koordiniert. Die Impfungen gegen das Coronavirus sind freiwillig. | 05.03.2021 13:55