Stand: 01.09.2021 15:55 Uhr A24: Vier Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der A24 zwischen den Anschlussstellen Suckow und Parchim sind vier Personen schwer verletzt worden. Ein 34-jähriger Autofahrer wurde laut Polizei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, auch die anderen Verunglückten kamen in Krankenhäuser. Bei dem Unfall waren aus noch ungeklärter Ursache am frühen Nachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Die A24 wurde in Fahrtrichtung Hamburg für rund zwei Stunden voll gesperrt. | 01.09.2021 16:23

