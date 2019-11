Stand: 11.03.2019 12:00 Uhr

A24-Unfall mit drei Toten: Lkw-Fahrer angeklagt

Nach einem schweren Unfall im März auf der A24 hat die Schweriner Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Unfallfahrer erhoben. Drei Menschen waren damals auf der Autobahn zwischen Zarrentin und Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gestorben. Der Beschuldigte soll seinen Viehtransporter unter Drogen gefahren und so den Unfall verursacht haben. Dem zur Tatzeit 38 Jahre alten Mann werden fahrlässige Tötung, Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs vorgeworfen, wie eine Sprecherin Staatsanwaltschaft am Dienstag sagte.

Ein Lkw und zwei Autos fahren in Viehtransporter

Den Ermittlungen zufolge war er mit seinem Lastwagen auf den Standstreifen geraten und in die Leitplanke gefahren. Durch zu heftiges Gegenlenken sei der Transporter mit Hunderten Ferkeln an Bord umgestürzt. Ein Lkw und zwei Autos fuhren in die unbeleuchtete Unfallstelle. Der 64-jährige Fahrer des gegen den Viehtransporter gefahrenen Lastwagens sowie ein 26-jähriger Autofahrer und seine 36 Jahre alte Beifahrerin starben. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt.

Unfallfahrer blieb unverletzt - Drogentest positiv

Der Beschuldigte blieb bei dem Unfall unverletzt. Er hatte damals ausgesagt, sein Lastwagen sei von einer starken Windböe erfasst worden. Ein Drogentest bei dem Unfallfahrer fiel positiv aus. Wann der Prozess am Ludwigsluster Amtsgericht beginnt, ist derzeit noch nicht klar.

Hintergrund Nach A24-Unfall: Positiver Drogentest bei Lkw-Fahrer Der Fahrer des Viehtransporters, der am vergangenen Freitag einen schweren Unfall auf der A24 verursacht hat, ist positiv auf Drogen getestet worden. Ergebnisse eines Bluttests stehen aber noch aus. mehr A24 nach schwerem Unfall wieder freigegeben Nach dem schweren Unfall mit drei Toten auf der A24 bei Wittenburg ist die Autobahn wieder frei. Drei Menschen waren bei dem Zusammenstoß von zwei Lkw und zwei Autos ums Leben gekommen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 11.03.2019 | 13:00 Uhr