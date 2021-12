Stand: 13.12.2021 18:27 Uhr A24 Richtung Berlin am Dienstag ab Schwerin gesperrt

Von Dienstag 8 Uhr an ist die A24 in Richtung Berlin ab dem Kreuz Schwerin gesperrt. Dort werden mehrere Schäden an Fahrbahn, Leitplanken und Grünstreifen repariert. Ab dem Autobahnkreuz Schwerin geht es über die A4 bis nach Ludwigslust und dann weiter über Landstraße nach Neustadt-Glewe. Danach weiter über die B191 und die B 321bis zur Anschlussstelle Suckow. Die Umleitung ist ausgeschildert. Etwa ab 16 Uhr soll die A24 wieder frei sein. | 13.12.2021 15:28