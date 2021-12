A24: Brennender Lkw-Auflieger sorgt für Verkehrsbehinderungen Stand: 22.12.2021 14:20 Uhr Ein brennender Lkw-Auflieger hat auf der A24 zwischen Hagenow und Wöbbelin (Kreis Ludwigslust-Parchim) für einen mehrere Kilometer langen Stau und eine Vollsperrung in Richtung Berlin gesorgt.

Der mit Papierrollen beladene Anhänger war nach Angaben der Polizei am Mittwochmorgen vermutlich wegen eines Defekts an der Bremse in Brand geraten. Der 33-jährige polnische Fahrer konnte die Zugmaschine noch rechtzeitig vom brennenden Anhänger lösen und sich in Sicherheit bringen. Er blieb unverletzt.

Kilometerlanger Stau wieder aufgelöst

Die Bergungsarbeiten gestalteten sich wegen der Glutnester in den Papierballen schwierig. Am Mittag war noch unklar, wie lange die Vollsperrung der Autobahn in Fahrtrichtung Berlin andauern wird. Zwischenzeitlich bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau.

