Stand: 01.07.2022 07:45 Uhr A20 bei Wismar: Betrunkener Autofahrer fährt in LKW

Bei einem Unfall auf der A20 ist am Donnerstagabend ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 36-Jährige war in Höhe der Anschlussstelle Wismar-Mitte auf einen Lkw aufgefahren, teilte die Polizei mit. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,74 Promille ergeben. Die A20 musste für circa zwei Stunden voll gesperrt werden. | 01.07.2022 07:44

