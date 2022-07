A20 bei Tribsees wird heute erneut voll gesperrt Stand: 27.07.2022 05:54 Uhr Die A20 wird heute in Höhe Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) erneut voll gesperrt. Vor einer Woche war die Sperrung wegen der Hitzewelle verschoben worden.

Nun sei es nicht mehr zu heiß, so dass der Beton für die anstehenden Arbeiten an der Brücke in der benötigten Qualität angemischt werden könne, hieß es von der zuständigen Autobahn GmbH des Bundes. Obwohl nur die Fahrbahn östlich der Trebeltalbrücke betoniert wird, sei die erneute Vollsperrung nötig, um den reibungslosen Einsatz dutzender Beton-Fahrzeuge gewährleisten zu können, sagte eine Sprecherin.

Umleitungen sind ausgeschildert

Die Vollsperrung der A20 zwischen den Anschlussstellen Triebsees und Bad Sülze dauert von 6 bis voraussichtlich 18 Uhr. Die Umleitung verläuft wie auch bei den vorherigen Sperrungen über die Landesstraßen 19 und 23.

