Stand: 08.11.2022 16:45 Uhr A20 bei Tribsees wird Mittwoch gesperrt

An der Dauerbaustelle bei Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) wird am Mittwoch (9. November) erneut die A 20 in Fahrtrichtung Lübeck voll gesperrt. Dort werden Gitterelemente für eine Sperrwand montiert. Während der Sperrung zwischen 8 und 18 Uhr wird der Verkehr über Langsdorf und Lindholz umgeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 08.11.2022 | 18:30 Uhr