A20 bei Tribsees heute zeitweise wieder gesperrt Stand: 15.11.2021 06:01 Uhr Auf der A20 müssen sich die Autofahrer heute wieder einmal auf längere Fahrtzeiten einstellen. In Höhe Tribsees wird die Autobahn nämlich zwischen 7 und voraussichtlich 15 Uhr in Fahrtrichtung Stettin gesperrt.

Die A20 wird ihrem Ruf als Dauerbaustelle mal wieder gerecht. Nachdem im September die neugebaute Brücke freigegeben wurde, soll nun die Verkehrsführung so eingerichtet werden, dass die Bauarbeiten in Richtung Stettin beginnen können.

Endlich wieder vier Spuren befahrbar

Ab Montagnachmittag kann der Verkehr dann erstmals auf vier Spuren über die Brücke rollen. Erst einmal jedoch mit eingeengten Fahrstreifen. Vorher führte eine Spur in Richtung Lübeck auf der neuen Brücke und zwei in Richtung Stettin auf der Behelfsbrücke. Hintergrund ist, dass nach drei Jahren die Behelfsbrücke abgebaut und an die Verleihfirma zurückgegeben werden soll. Erst wenn diese provisorische Brücke zurückgebaut ist, kann im kommenden Jahr mit dem Bau der Brücke in Fahrtrichtung Stettin begonnen werden. Insgesamt hat die Behelfsbrücke 12 Millionen Euro gekostet.

Nächste Einschränkungen im Dezember

Erst Anfang Dezember sind dann wieder Einschränkungen für den Verkehr an einer der berühmtesten Autobahnbaustellen Deutschlands geplant. Dann verladen zwei große Autokräne die 81 Segmente der Behelfsbrücke. Dafür muss die Autobahn an dieser Stelle erneut tageweise voll gesperrt werden.

