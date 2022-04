Stand: 06.04.2022 07:06 Uhr A20 bei Tribsees heute wieder voll gesperrt

Die A20 ist heute erneut an der Brückenbaustelle bei Tribsees voll gesperrt. Von 7.30 Uhr bis 18 Uhr wird der Verkehr in beiden Richtungen an den Anschlussstellen Tribsees und Bad Sülze umgeleitet. Die Ausweichstrecke führt über den Landstraße durch Langsdorf und Lindholz, heißt es von der Autobahn GmbH. Grund für die Sperrung: Für den Bau der zweiten Brücke über die Trebel müssen Baukräne aufgestellt werden. | 06.04.2022 07:06