Stand: 03.03.2021 13:33 Uhr A20 bei Tribsees: Vollsperrung am Donnerstag bis 16 Uhr

Die A20 wird am Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr voll gesperrt. Grund sind dringend nötige Reparaturarbeiten am Übergang zur Behelfsbrücke. Hier hatte sich vor einigen Tagen ein Metallstück gelöst. Dieses wird nun durch sogenannten Gussasphalt ersetzt. Die Umleitung erfolgt wie gewohnt über die L19 und die L23 an den Anschlussstellen Tribsees beziehungsweise Bad Sülze. | 03.03.2021 13:33