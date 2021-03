A20 bei Tribsees: Fertigstellung wohl erst 2024 Stand: 02.03.2021 15:56 Uhr Die Fertigstellung der A20 am abgesackten Abschnitt bei Tribsees könnte länger dauern als geplant - "Corona-bedingt", wie es hieß. Offiziell sollen die Baumaßnahmen bis Ende 2023 beendet sein.

Die Corona-Pandemie könnte nach Einschätzung der zuständigen Autobahn GmbH zu Verzögerungen bei der Sanierung des im Herbst 2017 abgesackten Autobahnabschnitts bei Tribsees (Kreis Vorpommern-Rügen) führen. So seien Arbeitskräfte krankheitsbedingt ausgefallen und nicht alle Lieferungen hätten termingerecht ausgeführt werden können. Deshalb sei es wahrscheinlich, dass die Fertigstellung in das Jahr 2024 rutsche, sagte eine Sprecherin NDR 1 Radio MV.

Autobahn GmbH: Keine größeren Behinderungen mehr

Wann genau die Verkehrsfreigabe erfolge, könne aktuell noch nicht gesagt werden. Die Bauarbeiten würden aber planmäßig fortgeführt. Offiziell will die Autobahn GmbH auch am bislang veröffentlichten Termin - 2023 - festhalten. Zu größeren Behinderungen wie am Anfang der Bauarbeiten werde es nicht mehr kommen, sagte die Sprecherin weiter.

A20 bei Tribsees 2017 abgesackt

Die A20 war im Herbst 2017 bei Tribsees abgesackt und eingebrochen. Über die Ursache des Zusammenbruchs besteht noch keine endgültige Klarheit. Seit Dezember 2018 rollt der Verkehr über die Behelfsbrücke. Noch voraussichtlich bis Freitag gilt an der Behelfsbrücke Tempo 10 als Höchstgeschwindigkeit. Grund sind Ausbesserungsarbeiten, weil sich ein Blech auf der Brückenfahrbahn gelöst hatte.

