Stand: 05.09.2023 13:57 Uhr A20 bei Tribsees: Erneute Vollsperrung

Wegen Bauarbeiten ist die A20 bei Tribsees am Mittwoch erneut komplett gesperrt. Nach Angaben der Autobahn GmbH wird der Verkehr zwischen 8 und 18 Uhr in dem Bereich umgeleitet. Unter anderem werden die Spundwände an der neuen Brücke entfernt. Dafür kommen Krähne zum Einsatz und dass niemandem etwas passiert, wird der Verkehr in beide Richtungen über die Anschlussstellen Bad Sülze, Tribsees beziehungsweise in Richtung Lübeck über Sanitz umgeleitet. Außerdem werden im Mittelstreifen die Fugen abgedeckt, die Fahrbahn wird an einigen Stellen markiert und einzelne Schrauben werden ausgewechselt. Bis voraussichtlich Mitte Oktober sollen in Fahrtrichtung Lübeck zudem die Anschlussstelle Bad Sülze sowie die Zu- und Abfahrt zum Rastplatz Lindholz gesperrt bleiben. Nach Angaben der Autobahn GmbH wird diese Vollsperrung nicht die letzte sein. Es sollen noch Vogelschutzwände aufgestellt werden.

