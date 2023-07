Stand: 01.07.2023 06:09 Uhr A20 bei Neubrandenburg nach LKW-Unfall weiter gesperrt

Die A20 ist noch immer auf Höhe der Anschlussstelle Neubrandenburg-Ost in Fahrtrichtung Lübeck voll gesperrt. Grund dafür ist ein LKW-Unfall. Laut Polizei war der weißrussische Fahrer eines Lastwagens mit Tankauflieger dort am Nachmittag aus ungeklärter Ursache in die Mittelleitplanke geraten. Der mit Tierfett gefüllte Tankauflieger kippte um, die Zugmaschine blieb stehen. Verletzt wurde niemand. Die Bergung des Transporters kann laut Polizeiangaben aber noch mehrere Stunden dauern, da das beladene Tierfett umgeladen werden muss. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Schadenshöhe dauern an. Laut Polizei wird die Streckensperrung noch bis in die Vormittagsstunden andauern.

