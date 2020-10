Stand: 02.10.2020 07:42 Uhr A20 bei Neubrandenburg: Zwei Schwerverletzte durch Knallpanne

Bei einem Unfall auf der A20 sind in der Nacht zum Freitag zwei Menschen schwer verletzt worden, ihr Hund kam ums Leben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Wagen eine Knallpanne. Der Fahrer verlor die Kontrolle, das Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und rutschte auf dem Dach in die Mittelleitplanke. Während des Rettungs- und Bergungseinsatzes war die A20 zwischen den Abfahrten Glienke und Neubrandenburg-Ost in Fahrtrichtung Lübeck für mehrere Stunde voll gesperrt. | 02.10.2020 07:42