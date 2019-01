Stand: 10.01.2019 11:08 Uhr

A20 bei Jarmen nach Glätte-Unfällen gesperrt

Glätte hat am Morgen zu mehreren Unfällen auf der Autobahn 20 im Landkreis Vorpommern-Greifswald geführt. Zwischen den Anschlussstellen Jarmen und Anklam sind neun Autos ineinander gefahren.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Laut Polizei war kurz vor der Anschlussstelle Jarmen ein Wagen ins Schleudern geraten und an der Mittelleitplanke stehen geblieben. In der Folge kam es zu weiteren Unfällen, da nachfolgende Fahrer nicht mehr rechtzeitig stoppen konnten. Insgesamt sieben Insassen wurden zum Teil schwer verletzt. Im Einsatz waren mehrere Rettungswagen und Notärzte. Zwei Rettungshubschrauber landeten auf der Autobahn.

Sperrung in Richtung Rostock

Aufgrund der Unfallserie bildete sich ein Stau, an dessen Ende es zu zwei weiteren Unfällen mit einer Leichtverletzten kam. Zur Bergung der verunglückten Fahrzeuge sperrte die Polizei die Autobahn in Richtung Rostock zwischen Anklam und Jarmen. Der Verkehr wird an der Abfahrt Anklam abgeleitet. Die Sperrung soll voraussichtlich bis zum Mittag dauern.

Regen und Schnee bei unter Null Grad

Der Schaden wurde zunächst auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Zur Unfallzeit lagen die Temperaturen knapp unter null Grad. Die Straßen waren teils feucht und glatt von Regen- und Schneeschauern der vorangegangenen Stunden.

