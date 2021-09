Stand: 29.09.2021 14:48 Uhr A20 bei Greifswald: Haftbefehl gegen mutmaßlichen Kokain-Schmuggler

Zollfahnder haben am Monag auf der A20 nahe Greifswald einen mutmaßlichen Kokainschmuggler festgenommen. Bei der Kontrolle des 34-jährigen Fahrers eines Kleinbusses stellten sie knapp 500 Gramm Kokain und einige Ecstasy-Tableten sicher. Der Verdächtige habe noch versucht, die in einem Päckcen aufbewahrten Drogen in eine Böschung zu werfen. Gegen den Mann erließ das Amtsgericht Greifswald am Dienstag Haftbefehl. Die Drogen seien vermutlich in den Niederlanden beschafft worden und für den polnischen Markt bestimmt gewesen, hieß es. | 29.09.2021 14:48