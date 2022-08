Stand: 18.08.2022 13:15 Uhr A20 bei Friedland: Autofahrer mehr als 100 km/h zu schnell

Mit mehr als 200 Stundenkilometern bei erlaubtem Tempo 100 ist ein Autofahrer einem Videowagen der Polizei auf der A20 zwischen Friedland und Strasburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) aufgefallen. In dem Bereich ist die Geschwindigkeit wegen Straßenschäden reduziert worden. Auf den 50-jährigen Fahrer kommen nun laut Polizei ein Bußgeld, mehrere Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot zu. Der Mecklenburger war am Dienstag aber nicht der einzige, dem seine schnelle Fahrweise teuer zu stehen kam. Bei einem weiteren Fahrer wurde eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 172 km/h gemessen. Zwei Fahrzeugführerinnen überschritten die zulässige Geschwindigkeit um 43 km/h. | 18.08.2022 13:14

