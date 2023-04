Stand: 07.04.2023 12:34 Uhr A20 bei Bad Doberan: Drei Personen bei Unfall leicht verletzt

Zu zwei Unfällen ist es am Freitagmorgen auf der A20 an der Anschlussstelle Bad Doberan in Richtung Lübeck gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war kurz nach fünf Uhr ein Auto beim Auffahren auf die Autobahn mit einem Transporter kollidiert. Wenig später stieß ein nachfolgendes Auto auf eins der Unfallfahrzeuge. Drei Insassen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Autobahn wurde für die Bergung bis etwa 8 Uhr voll gesperrt.

