A20: Zwei Unfälle zwischen den Anschlussstellen Tessin und Sanitz

Am Sonnabend haben sich auf der A20 zwischen den Anschlussstellen Tessin und Sanitz zwei Unfälle ereignet. Innerhalb kurzer Zeit verloren die Fahrzeugführer wegen der nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über ihre Autos. Hier war der Niederschlag von Regen in Schnee übergegangen und die Fahrbahn unter der Schneedecke teilweise vereist. In beiden Fällen verloren die Autofahrer wegen der nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über ihre Fahrzeuge, so die Polizei. Einer der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird mit etwa 25.000 Euro angegeben.

