Stand: 20.11.2021 12:20 Uhr A20: Unfall mit zwei Schwerverletzten

Bei einem Unfall auf der A20 zwischen Jarmen und Altentreptow sind am Samstagmorgen fünf Menschen verletzt worden - zwei davon schwer. Ein Auto war auf der Fahrbahn in Richtung Stettin in die Leitplanke gefahren. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer vermutlich kurz eingeschlafen. Ein nachkommendes Fahrzeug fuhr auf den Wagen auf. Die Autobahn musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden - zeitweise sogar in beiden Richtungen. | 20.11.2021 12:20